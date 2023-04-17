Масалитин заявил, что ждет эмоциональной игры от «Наполи» и «Милана» в Лиге чемпионов

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о противостоянии «Наполи» и «Милана» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Очень эмоциональное противостояние, столько эмоций было в первой игре. Команды хорошо знают друг друга, играли друг с другом в чемпионате, в Кубке страны, плюс феноменальная поддержка трибун. Эмоциональный футбол будет. Но у «Наполи» отсутствует впереди забивной форвард. «Милан» знает, как играть такие игры, тут 50 на 50. Шансы могут возникнуть и у «Наполи», и у «Милана», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

Первая игра прошла в Милане и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Ответный матч состоится 18 апреля и начнется в 22.00 по московскому времени.