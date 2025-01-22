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Сегодня, 01:30

Матч «Бенфика» — «Барселона» закончился дракой

Евгений Козинов
Корреспондент
Рафинья.
Фото Reuters
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Между игроками «Бенфики» и «Барселоны» после финального свистка в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов произошла потасовка в подтрибунном помещении. Каталонцы в дополнительное время вырвал победу (5:4) благодаря голу Рафиньи.

Футболисты сцепились по пути в раздевалки. По словам автора победного гола, соперники оскорбляли его после гола, на что он ответил своими оскорблениями, что и стало причиной потасовки.

«Барселона» с 18 очками идет на 2-м месте в турнирной таблице и гарантировала себе выход в 1/8 финала. «Бенфика» (10 очков) идет на 18-й строчке.

Футбол
ФК Барселона
ФК Бенфика
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