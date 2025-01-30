Ковачич: «Сегодняшний день был для «Сити» финалом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич после победы над «Брюгге» (3:1) в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов оценил новый формат Лиги чемпионов.

«Очень рад, что мы прошли. Нам это важно. Ясно, что мы не ожидали того, что сражаться придется до самого конца. Таков футбол, и в этом сезоне у нас были, как взлеты, так и падения. Отыгрываясь, мы великолепно проявили характер, и теперь уже можем позволить себе немного передохнуть.

Нужно бороться до конца, и именно это с нами в этом сезоне и произошло. Нам поначалу было тяжело: когда не хватает очков в заключительный игровой день, приходится сражаться. Сегодняшний день был для нас финалом, и я рад тому, что мы победили, оставшись в Лиге чемпионов», — цитирует пресс-служба УЕФА Ковачича.

«Манчестер Сити» набрал 11 очков и занял 22-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. Английская команда сыграет в стыковом раунде.