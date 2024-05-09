Де Лигт: «Судья на бровке сказал мне: «Извините, я ошибся»

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт после поражения от «Реала» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов раскритиковал арбитров. В концовке встречи главный арбитр встречи Шимон Марчиняк дал свисток после того, как линейный арбитр сигнализировал об офсайде.

«Я не хочу сказать, что судьи всегда на стороне «Реала», но сегодня именно это имело значение. Судья на бровке сказал мне: «Извините, я ошибся». Обидно», — приводит BeIN Sports слова де Лигта.

Мадридская команда выиграла по сумме двух матчей (2:2 и 2:1), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Боруссией», которая обыграла «ПСЖ». Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».