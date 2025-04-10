Сафонов: «В начале хотели придумать себе какие-то проблемы, но быстро их решили»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу над «Астон Виллой» (3:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«С победой всех! Поздравляю, 3:1. В начале хотели придумать себе какие-то проблемы, но быстро их решили — в ответ на пропущенный мяч забили три. Очень рад за команду. Вообще у нас такая сплоченность на играх Лиги чемпионов, потому что очень велик стресс и важность результата. Мы все идем к своей мечте», — сказал Сафонов в видео, опубликованном в своем Telegram-канале.

Ответный матч пройдет в Бирмингеме через неделю, 15 апреля. Начало игры — 21.45 по московскому времени.