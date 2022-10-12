Маунт стал лучшим игроком матча «Милан» — «Челси»

Полузащитник «Челси» Мейсон Маунт признан лучшим игроком матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Милана». После игры ему вручили памятный приз.

23-летний англичанин в этой встрече отметился голевой передачей, ассистировав Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

«Челси» лидирует в группе E с 7 очками. «Милан» набрал 4 очка и идет на третьей строчке.