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Полузащитник «Челси» Мейсон Маунт прокомментировал победу над «Миланом» (2:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Немец был признан лучшим игроком встречи.
«Было здорово приехать Приехать сюда и победить. Наши болельщики всегда поддерживают команду. Я был удивлен, что стал игроком матча, но игра всей команды была классной. Мы хотим пройти весь путь. Мы не фавориты турнира, но и не были ими, когда выиграли его», — цитирует пресс-служба УЕФА Маунта.
«Челси» лидирует в группе E с 7 очками. «Милан» набрал 4 очка и идет на третьей строчке.
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Основные источники исследования