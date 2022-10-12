Маунт удивлен, что стал игроком матча «Милан» — «Челси»

Полузащитник «Челси» Мейсон Маунт прокомментировал победу над «Миланом» (2:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Немец был признан лучшим игроком встречи.

«Было здорово приехать Приехать сюда и победить. Наши болельщики всегда поддерживают команду. Я был удивлен, что стал игроком матча, но игра всей команды была классной. Мы хотим пройти весь путь. Мы не фавориты турнира, но и не были ими, когда выиграли его», — цитирует пресс-служба УЕФА Маунта.

«Челси» лидирует в группе E с 7 очками. «Милан» набрал 4 очка и идет на третьей строчке.