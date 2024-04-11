Мбаппе, Доннарумма и Беральдо получили худшие оценки за матч с «Барселоной»

Нападающий Килиан Мбаппе, вратарь Джанлуиджи Доннарумма, полузащитник Марко Асенсио и защитник Лукас Беральдо признаны французским изданием L'Equipe худшими игроками «ПСЖ» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (2:3). Француз, итальянец и испанец получили оценку 3 (из 10), а бразилец — 2.

Лучшим игроком по оценке стал бразильский нападающий «Барселоны» Рафинья, получивший оценку в 8 баллов.

Ответная игра пройдет в Барселоне через неделю, 16 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.