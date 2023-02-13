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Лига чемпионов

Сегодня, 16:23

Мбаппе и Месси включены в расширенную заявку «ПСЖ» на матч с «Баварией»

Иван Шитик
Корреспондент
Кильян Мбаппе и Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Нападающие Килиан Мбаппе и Лионель Месси включены в расширенную заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией», сообщает пресс-служба парижан.

Они должны быть включены в официальную заявку на матч и могут выйти в стартовом составе.

Оба футболиста, которые восстанавливались после повреждений, в понедельник, 13 февраля, тренировались с основой без ограничений.

14 февраля «ПСЖ» дома сыграет с «Баварией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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