Мбаппе и Месси включены в расширенную заявку «ПСЖ» на матч с «Баварией»

Нападающие Килиан Мбаппе и Лионель Месси включены в расширенную заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией», сообщает пресс-служба парижан.

Они должны быть включены в официальную заявку на матч и могут выйти в стартовом составе.

Оба футболиста, которые восстанавливались после повреждений, в понедельник, 13 февраля, тренировались с основой без ограничений.

14 февраля «ПСЖ» дома сыграет с «Баварией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.