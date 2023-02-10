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Лига чемпионов

Сегодня, 00:01

Мбаппе надеется попасть в заявку «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов с «Баварией»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе надеется попасть в заявку команды на матч Лиги чемпионов с «Баварией».

Как сообщает Le Parisien, 24-летний футболист работает над восстановлением от травмы левого бедра, однако на попадание в стартовый состав не надеется. Он хочет хотя бы попасть в заявку и, возможно, выйти ненадолго на поле в случае необходимости.

Окончательное решение будет принято тренерским штабом накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Игра состоится 14 февраля.

«ПСЖ» ни разу не выигрывал Лигу чемпионов. В сезоне-2019/20 команда дошла до финала турнира, где проиграла «Баварии» (0:1).

Источник: Le Parisien
Килиан Мбаппе
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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