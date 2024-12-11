Мбаппе почувствовал дискомфорт перед игрой с «Аталантой», француза заменили в первом тайме

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе почувствовал дискмофорт еще перед началом матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Аталанты» (3:2), сообщает Actu Foot со ссылкой на клубное телевидение мадридцев.

На 10-й минуте форвард сборной Франции открыл счет, а на 36-й минуте сел в центре поля на газон из-за проблем с бедром, после чего ему оказали медицинскую помощь и заменили на Родриго.

По информации L'Equipe, 25-летний француз получил травму подколенного сухожилия левой ноги. В среду ему предстоит пройти медицинское обследование.