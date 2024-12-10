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Лига чемпионов

10 декабря, 23:41

Мбаппе получил травму и был заменен в первом тайме матча ЛЧ с «Аталантой»

Мбаппе получил травму в матче Лиги чемпионов
Владислав Маслов
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе получил повреждение в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Аталанты».

На 36-й минуте встречи француз почувствовал дискомфорт и был заменен на Родриго. К тому моменту Мбаппе успел забить гол, испанская команда вела в счете — 1:0.

В текущем сезоне на счету 25-летнего форварда 12 забитых мячей и 2 голевые передачи в 21 игре во всех турнирах.

В списке травмированных игроков «королевского клуба» также числятся Джуд Беллингем, Ферлан Менди, Давид Алаба, Эдер Милитао, Дани Карвахаль и Эдуардо Камавинга.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
10 дек, 23:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Реал

Килиан Мбаппе
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
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