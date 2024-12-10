Мбаппе получил травму и был заменен в первом тайме матча ЛЧ с «Аталантой»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе получил повреждение в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Аталанты».

На 36-й минуте встречи француз почувствовал дискомфорт и был заменен на Родриго. К тому моменту Мбаппе успел забить гол, испанская команда вела в счете — 1:0.

В текущем сезоне на счету 25-летнего форварда 12 забитых мячей и 2 голевые передачи в 21 игре во всех турнирах.

В списке травмированных игроков «королевского клуба» также числятся Джуд Беллингем, Ферлан Менди, Давид Алаба, Эдер Милитао, Дани Карвахаль и Эдуардо Камавинга.