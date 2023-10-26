Мбаппе превзошел достижение Анри в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе забил гол в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Миланом». Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, Мбаппе стал первым французским футболистом, забившим в восьми домашних матчах Лиги чемпионов подряд. По этому показателю он обошел Тьерри Анри, который с марта 2001 по февраль 2002 года забивал в домашних матчах «Арсенала» в главном еврокубковом турнире.

«ПСЖ» набрал 6 очков и занимает первое место в группе F. «Милан» — последний, у команды ни одной победы и ни одного гола в этом еврокубковом сезоне.