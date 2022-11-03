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Лига чемпионов

Сегодня, 01:27

Мбаппе: «Мы хотели занять первое место в группе, но что поделать — это футбол»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал победу над «Ювентусом» (2:1) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы вышли в плей-офф. Мы хотели занять первое место в группе, но что поделать — это футбол. Нам не всегда хватало уверенности, но это Лига чемпионов, и здесь победа важнее всего. Я рад, что забил и я рад, что мы выиграли. Посмотрим, что подарит нам жеребьевка», — цитирует пресс-служба УЕФА Мбаппе.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035735--juventus-vs-paris/
Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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