Мбаппе признан лучшим игроком матча «ПСЖ» — «Бенфика»

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе признан лучшим игроком матча 4-го тура Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:1). После игры ему вручили памятный приз.

23-летний француз на 40-й минуте встречи реализовал пенальти. Он вышел на первое место в истории парижского клуба по голам в Лиге чемпионов.

После четырех туров у «ПСЖ» и «Бенфики» по 8 очков. Они занимают 1-е и 2-е места в группе H соответственно.