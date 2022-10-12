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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе признан лучшим игроком матча 4-го тура Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:1). После игры ему вручили памятный приз.
23-летний француз на 40-й минуте встречи реализовал пенальти. Он вышел на первое место в истории парижского клуба по голам в Лиге чемпионов.
После четырех туров у «ПСЖ» и «Бенфики» по 8 очков. Они занимают 1-е и 2-е места в группе H соответственно.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования