Мбаппе: «Если бы это было легко, «ПСЖ» бы уже выиграл Лигу чемпионов»

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе прокомментировал победу над «Ювентусом» (2:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Есть небольшая разница между первыми 35 минутами и второй половиной. Мы знаем, что у нас есть некоторые слабости. Мой промах при счете 2:0? Я упустил много моментов в своей жизни, я буду много забивать и много пропускать. Такие вещи случаются в игре. Вы наказываете свою команду не тем, что промахиваетесь, а тем, что думаете о своих промахах. Нам есть над чем работать — это нормально, это Лига чемпионов. Если бы это было легко, мы бы уже выиграли», — цитирует пресс-служба УЕФА Мбаппе.

Во втором туре 14 сентября «ПСЖ» на выезде сыграет с «Маккаби» из Хайфы, а «Ювентус» дома примет «Бенфику».