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Лига чемпионов

7 сентября, 01:14

Мбаппе: «Если бы это было легко, «ПСЖ» бы уже выиграл Лигу чемпионов»

Евгений Козинов
Корреспондент
Кильян Мбаппе.
Фото Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе прокомментировал победу над «Ювентусом» (2:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Есть небольшая разница между первыми 35 минутами и второй половиной. Мы знаем, что у нас есть некоторые слабости. Мой промах при счете 2:0? Я упустил много моментов в своей жизни, я буду много забивать и много пропускать. Такие вещи случаются в игре. Вы наказываете свою команду не тем, что промахиваетесь, а тем, что думаете о своих промахах. Нам есть над чем работать — это нормально, это Лига чемпионов. Если бы это было легко, мы бы уже выиграли», — цитирует пресс-служба УЕФА Мбаппе.

Во втором туре 14 сентября «ПСЖ» на выезде сыграет с «Маккаби» из Хайфы, а «Ювентус» дома примет «Бенфику».

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035655--paris-vs-juventus/
Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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