Мбаппе: «Поедем в Мюнхен с целью выйти в 1/4 финала»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 24-летний француз вышел на поле во второй половине встречи, забил два гола, но они были отменены из-за офсайдов.

«Надо действовать быстрее. Мы поедем в Мюнхен с целью выйти в следующий круг. Нашим игрокам надо быть в отличном состоянии, всем надо правильно питаться и хорошо спать. Когда мы играем в атакующий футбол, соперникам приходится несладко», — цитирует пресс-служба УЕФА Мбаппе.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет 8 марта на «Альянц-Арене». Начало — в 23.00 по московскому времени.