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Мбаппе: «Поедем в Мюнхен с целью выйти в 1/4 финала»

Евгений Козинов
Корреспондент
14 февраля. «ПСЖ» — «Бавария» — 0:1. Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 24-летний француз вышел на поле во второй половине встречи, забил два гола, но они были отменены из-за офсайдов.

«Надо действовать быстрее. Мы поедем в Мюнхен с целью выйти в следующий круг. Нашим игрокам надо быть в отличном состоянии, всем надо правильно питаться и хорошо спать. Когда мы играем в атакующий футбол, соперникам приходится несладко», — цитирует пресс-служба УЕФА Мбаппе.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» пройдет 8 марта на «Альянц-Арене». Начало — в 23.00 по московскому времени.

&laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Килиан Мбаппе. «ПСЖ» — «Бавария»: Мбаппе забил два, Коман — один. Но победили немцы
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2036583--paris-vs-bayern/
Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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