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Сегодня, 18:47

Мбаппе рассказал, как «ПСЖ» пытался оградить Доннарумму от негатива в матче против «Милана»

Виктория Кравченко
Джанлуиджи Доннарумма.
Фото AFP
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал возвращение голкипера Джанлуиджи Доннаруммы на «Сан-Сиро». 7 ноября парижане играли против «Милана» (1:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Болельщики итальянской команды забросали вратаря фальшивыми купюрами с его лицом.

«Они оказали непростой прием Доннарумме. Много шумели и привлекали в этой теме внимание. Мы, игроки «ПСЖ», как могли, оберегали его от давления. Жаль только, что не выиграли», — цитирует Мбаппе ITASportPress.

Доннарумма является воспитанником «Милана». В 2021 году он на правах свободного агента перешел в «ПСЖ», так как итальянский клуб не предложил ему новый контракт с условиями, которые потребовала сторона игрока.

Джанлуиджи Доннарумма
Килиан Мбаппе
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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