Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 04:36

Мбаппе сравнялся с Анри по голам в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Кильян Мбаппе.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе забил один гол в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Боруссии» (2:0). Теперь на его счету 35 забитых мячей в еврокубке.

Как сообщает Opta, 24-летний француз вышел на второе место в истории турнира по этому показателю среди французских игроков. Он сравнялся с Тьерри Анри.

Лидирует в данном списке Карим Бензема, который за «Лион» и «Реал» забил в Лиге чемпионов 78 голов.

Также Мбаппе установил еще один рекорд. Забив за «ПСЖ» в седьмом сезоне Лиги чемпионов подряд, он сравнялся с Эдинсоном Кавани, который забивал в еврокубке за парижан с 2013 по 2020 год.

&laquo;Лацио&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Атлетико&raquo; (1:1). Вратарь Иван Проведель сравнял счет в&nbsp;концовке. «Лацио» спас гол вратаря c русскими корнями, «Црвена Звезда» потрепала нервы Гвардиоле, Феликс — новая звезда «Барсы»
Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Криштиану Роналду получил в подарок дорогой ковер после приезда в Тегеран
Защитник «Спартака» Хлусевич: «Думаю, мы будем конкурировать с «Зенитом»
Депутат Шеремет назвал позором выступление Зеленского на Генассамблее ООН
Балицкий сообщил об уничтожении колонны с бронегруппами ВСУ
В Ереване у посольства России начались стычки с полицией
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Бавария» — «МЮ», «ПСЖ» — «Боруссия» и другие матчи 1-го тура
Вики: «Янг Бойз» показал хорошую и мужественную игру, как я и требовал»
Розе: «Лейпциг» уверенно обороняется и хорошо действует впереди»
Клозе: «Во втором тайме «Боруссии» очень не повезло»
Жинола: «Это была солидная игра «ПСЖ» для первого тура Лиги чемпионов»
Энрике: «Для меня Мбаппе — лучший игрок в мире»
Варела: «Было очень важно победить в первой игре в Лиге чемпионов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Варела: «Было очень важно победить в первой игре в Лиге чемпионов»

Энрике: «Для меня Мбаппе — лучший игрок в мире»