Мбаппе стал девятым игроком в истории Лиги чемпионов, забившим 50 голов

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе отметился голом в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Аталанты».

25-летний футболист открыл счет на 10-й минуте игры, забив свой 50-й гол в турнире без учета квалификации.

Мбаппе стал девятым игроком в истории Лиги чемпионов, достигшим данной отметки. Ранее это удавалось Криштиану Роналду, Лионелю Месси, Роберту Левандовски, Кариму Бензема, Раулю, Руду ван Нистелрою, Томасу Мюллеру и Тьерри Анри.

На 36-й минуте матча с «Аталантой» француз получил повреждение и был заменен на Родриго.

Мбаппе перешел в «Реал» из «ПСЖ» летом этого года, подписав контракт со «сливочными» до 2029-го.