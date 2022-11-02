2 ноября, 23:27
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим 40 голов в турнире, сообщает Squawka.
Сегодня, 2 ноября форвард забил в ворота «Ювентуса» в матче 6-го тура групповой стадии ЛЧ в возрасте 23 лет, 10 месяцев и 13 дней. Этот мяч стал для него 40-м в турнире.
Мбаппе занимает 19-е место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов. Рекорд по числу голов в турнире принадлежит Криштиану Роналду (140).
Методология
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Основные источники исследования