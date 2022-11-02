Мбаппе стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим 40 голов в турнире

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов, забившим 40 голов в турнире, сообщает Squawka.

Сегодня, 2 ноября форвард забил в ворота «Ювентуса» в матче 6-го тура групповой стадии ЛЧ в возрасте 23 лет, 10 месяцев и 13 дней. Этот мяч стал для него 40-м в турнире.

Мбаппе занимает 19-е место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов. Рекорд по числу голов в турнире принадлежит Криштиану Роналду (140).