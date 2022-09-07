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Лига чемпионов

7 сентября, 03:50

Мбаппе стал самым молодым игроком, забившим 35 голов в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Кильян Мбаппе.
Фото Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе забил два гола в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:1). 23-летнеий француз на 9-й минуте открыл счет во встрече, а на 22-й — оформил дубль.

Теперь на счету Мбаппе 35 голов в главном еврокубковом турнире. Как сообщает пресс-служба УЕФА, он стал самым молодым игроком, который достиг данной отметки — 23 года и 260 дней .

Ранее таковым являлся Лионель Месси, который забил 35 голов в Лиге чемпионов в возрасте 23 лет и 307 дней.

Во втором туре 14 сентября «ПСЖ» на выезде сыграет с «Маккаби» из Хайфы, а «Ювентус» дома примет «Бенфику».

Килиан Мбаппе и&nbsp;Неймар. «ПСЖ» разрывал «Ювентус» до перерыва, но чуть не упустил победу. У Мбаппе — два гола-шедевра
Килиан Мбаппе
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Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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