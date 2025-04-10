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10 апреля, 22:06

Мбаппе, Винисиус, Беллингем и Вальверде выступили с мотивационной речью в раздевалке «Реала»

Руслан Минаев
Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем.
Фото Reuters
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Игроки «Реала» в раздевалке обсудили поражение от «Арсенала» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Мадридцы крупно проиграли в Лондоне со счетом 0:3.

Как отмечает El Chiringuito TV, с мотивационной речью выступили нападающие Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и хавбеки Джуд Беллингем и Федерико Вальверде.

Издание сообщает, что среди прочего звучали фразы про 15 титулов «Реала» в Лиге чемпионов, а также цели забить в первые 15 минут ответного матча. После фразы «мы отыграемся» в раздевалке прозвучали аплодисменты.

Футболисты &laquo;Арсенала&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Реала&raquo; в&nbsp;матче Лиги чемпионов 8&nbsp;апреля.Артета переиграл Анчелотти, на Райса снизошло озарение. «Арсенал» уничтожил «Реал» за тайм

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Арсенал» состоится 16 апреля.

3
Винисиус Жуниор
Джуд Беллингем
Килиан Мбаппе
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реал
Федерико Вальверде
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