Мбаппе, Винисиус, Беллингем и Вальверде выступили с мотивационной речью в раздевалке «Реала»

Игроки «Реала» в раздевалке обсудили поражение от «Арсенала» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Мадридцы крупно проиграли в Лондоне со счетом 0:3.

Как отмечает El Chiringuito TV, с мотивационной речью выступили нападающие Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и хавбеки Джуд Беллингем и Федерико Вальверде.

Издание сообщает, что среди прочего звучали фразы про 15 титулов «Реала» в Лиге чемпионов, а также цели забить в первые 15 минут ответного матча. После фразы «мы отыграемся» в раздевалке прозвучали аплодисменты.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Арсенал» состоится 16 апреля.