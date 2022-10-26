Месси признан лучшим игроком матча «ПСЖ» — «Маккаби»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси признан лучшим игроком матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов (7:2). Аргентинец забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

«Забил два фантастических гола и сделал две результативные передачи. Своими передачами и дриблингом он представлял постоянную угрозу соперникам», — отметил технический наблюдатель УЕФА.

«ПСЖ» набрал 11 очков и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.