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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси признан лучшим игроком матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов (7:2). Аргентинец забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.
«Забил два фантастических гола и сделал две результативные передачи. Своими передачами и дриблингом он представлял постоянную угрозу соперникам», — отметил технический наблюдатель УЕФА.
«ПСЖ» набрал 11 очков и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования