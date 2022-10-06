Месси стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Гол нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси признан лучшим на этой неделе Лиги чемпионов. Футболист забил мяч в ворота «Бенфики» (1:1) в третьем туре группового этапа, сообщается на сайте УЕФА.

В число кандидатов на звание также входили защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, забивший «Рейнджерс» (2:0). Также в список попали нападающий «Лейцпиг» Андре Силва, отметившийся с «Селтиком» (3:1), и защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру, забивший в ворота «Севильи» (4:1).

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов состоятся 11 и 12 октября.