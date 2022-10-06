Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 14:06

Месси стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
Лионель Месси.
Фото AFP

Гол нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси признан лучшим на этой неделе Лиги чемпионов. Футболист забил мяч в ворота «Бенфики» (1:1) в третьем туре группового этапа, сообщается на сайте УЕФА.

В число кандидатов на звание также входили защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, забивший «Рейнджерс» (2:0). Также в список попали нападающий «Лейцпиг» Андре Силва, отметившийся с «Селтиком» (3:1), и защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру, забивший в ворота «Севильи» (4:1).

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов состоятся 11 и 12 октября.

Лионель Месси
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
2
1
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Канадский клуб подло кинул Буре. Из-за жадности потерял лучшего игрока в своей истории
Звездная гимнастка напугала отъездом за границу. Но это не бегство
Число погибших в результате стрельбы в яслях в Таиланде увеличилось до 36 человек
Против Кара-Мурзы возбудили дело о госизмене
Рогов заявил о стягивании ВСУ в Запорожскую область огромного числа солдат и техники
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Капитан «Лейпцига» Гулачи выбыл на продолжительный срок из-за травмы колена
Беннасер отреагировал на крупное поражение «Милана» от «Челси»
Влахович признался, что рад играть в одной команде с Ди Марией
Маркиньос рассказал, почему «ПСЖ» не смог обыграть «Бенфику»
Хавбек «ПСЖ» Верратти назвал Месси лучшим в истории футбола
Главный тренер «Копенгагена» надеялся набрать очки в матче с «Манчестер Сити»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Беннасер отреагировал на крупное поражение «Милана» от «Челси»