Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси забил два гола и сделал две голевые передачи в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «МАккаби» (7:2).

Как сообщает Opta, аргентинец стал самым возрастным игроком в истории турнира, которому удалось оформить дубль и сделать два ассиста в одной игре. На данный момент Месси 35 лет и 123 дня.

2 & 2 — Lionel Messi is the oldest player in UEFA Champions League history to both score twice and assist twice in a game (35 years, 123 days). Multifaceted. pic.twitter.com/9ZHTTGx4IL — OptaJoe (@OptaJoe) October 25, 2022

«ПСЖ» набрал 11 очков и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.