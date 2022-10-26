Месси установил новый рекорд Лиги чемпионов

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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси забил два гола и сделал две голевые передачи в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «МАккаби» (7:2).
Как сообщает Opta, аргентинец стал самым возрастным игроком в истории турнира, которому удалось оформить дубль и сделать два ассиста в одной игре. На данный момент Месси 35 лет и 123 дня.
2 & 2 — Lionel Messi is the oldest player in UEFA Champions League history to both score twice and assist twice in a game (35 years, 123 days). Multifaceted. pic.twitter.com/9ZHTTGx4IL— OptaJoe (@OptaJoe) October 25, 2022
«ПСЖ» набрал 11 очков и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.
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Основные источники исследования