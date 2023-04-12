Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 06:58

Мхитарян — о победе над «Бенфикой»: «Это был один из лучших наших матчей в этом сезоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
11 апреля. «Бенфика» — «Интер» — 0:2. Генрих Мхитарян.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян считает первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:0) одним из лучших для его команды в этом сезоне.

«Это был один из лучших наших матчей в этом сезоне. Мы доминировали на каждом участке поля и помогали друг другу. Это принесло плоды. Спасибо Брозовичу и Барелле. Без них пришлось бы труднее. Они — голова этой команды. Они двигают нас вперед», — цитирует пресс-служба УЕФА Мхитаряна.

Ответный матч пройдет в Милане через неделю, 19 апреля. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Игроки &laquo;Интера&raquo; радуются победе над &laquo;Бенфикой&raquo;. Кризисный «Интер» преобразился в Лиссабоне. Образцовый план Индзаги ставит точку в сказке «Бенфики»
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2037769--benfica-vs-inter/
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вашингтон» без Овечкина сделал подарок Малкину. «Айлендерс» с Сорокиным — мимо плей-офф?
Мария Захарова ответила на вопрос о тенденции смены российского спортивного гражданства
Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Лии Ахеджаковой
Ахметов инициировал арбитраж против России за потерянные активы в Донбассе
Военный эксперт оценил шансы ВСУ на форсирование Днепра
Комплекс полноценности: на что способен «Искандер-М» в «ядерном исполнении»
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, 1/4 финала: пары и путь до финала в Стамбуле
Пиоли: «Милан» уже превзошел результат прошлого сезона, а теперь попробует преодолеть барьер 1/4 финала ЛЧ»
Макманаман: «Похоже, «Бенфика» снова проиграет в четвертьфинале»
Нападающий «Милана» Диас: «Нас ждет интересное противостояние с «Наполи»
Шмидт — о поражении от «Интера»: «Бенфика» создала столько же моментов, но не забила"
Де Лигт: «Обидно, что мы так отдали матч»
Лукаку: «2:0 против такой сильной команды — прекрасный результат»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Макманаман: «Похоже, «Бенфика» снова проиграет в четвертьфинале»

Пиоли: «Милан» уже превзошел результат прошлого сезона, а теперь попробует преодолеть барьер 1/4 финала ЛЧ»