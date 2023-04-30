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Лига чемпионов

Сегодня, 17:38

Мхитарян: «Мы сделаем все, чтобы попасть в финал Лиги чемпионов»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян прокомментировал победу над «Лацио» (3:1) в 32-м туре серии А и высказался о предстоящих матчах против «Милана» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Мы выиграли невероятный матч, это придаст нам уверенности. «Лацио» – сильная команда, но мы показали, что готовы бороться до конца.

Впереди еще два матча, а потом мы подумаем о матче с «Миланом». Это будут сложные игры, но мы сделаем все, чтобы попасть в финал Лиги чемпионов», – цитирует Мхитаряна DAZN.

Первый матч полуфинала ЛЧ между «Миланом» и «Интером» состоится 10 мая. В другой паре встретятся «Манчестер Сити» и «Реал».

Генрих Мхитарян
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лацио
ФК Милан
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