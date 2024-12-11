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Мичел: «Жирона» оставила приятное впечатление, но на поле мы выходили за другим — выходили побеждать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы сражались очень достойно, игроки выполняли поставленные задачи. Нам также удалось создать свои моменты. Мы оставили приятное впечатление о себе, но на поле мы выходили за другим — выходили побеждать.

Мы хорошо переходили в атаку с помощью паса, регулярно находили передачами своих нападающих. С голами пока удается не так хорошо. Пытались найти другой подход к атакующей игре, и в целом план работал. Впереди остались «Арсенал» и «Милан». Выход в следующую стадию пока выглядит малореалистичным, но пока есть шансы, мы продолжимся сражаться», — цитирует пресс-служба УЕФА Мичела.

«Ливерпуль» набрал 18 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Жирона» 3 очками располагается на 30-й позиции.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
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