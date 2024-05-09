Баллак: «Энергия стадиона помогла «Реалу»

Бывший полузащитник «Баварии» Микаэль Баллак прокомментировал поражение мюнхенской команды от «Реала» (0:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Это жестоко. Эта энергия, которая преобладает на этом стадионе, эта вера в то, что они могут продолжить писать историю и бороться до самых последних секунд помогли «Реалу» добиться успеха. Сегодня повторюсь: при любых обстоятельствах, даже если это произошло из-за ошибки соперника, они сделали камбек. Это клуб, у которого есть харизма. Вы можете почувствовать это здесь», — цитирует пресс-служба УЕФА Баллака.

Мадридская команда выиграла по сумме двух матчей (2:2 и 2:1), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Боруссией», которая обыграла «ПСЖ». Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».