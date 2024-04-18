Артета: «Не могу найти подходящих слов, чтобы приободрить игроков «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Баварии» (0:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Ребята все очень разочарованы и опустошены. Я не могу найти подходящих слов, чтобы приободрить их, хотя с удовольствием сделал бы это. Мы старались против команды, у которой большой опыт. Мои ребята мало в чем уступили сопернику сегодня. Моментами мы играли лучше в этом противостоянии, но мы позволили им забить два мяча, а это очень большая роскошь», — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.

«Бавария» по сумме двух матчей одержала победу (общий счет — 3:2) и вышла в полуфинал турнира, где сыграет с «Реалом».