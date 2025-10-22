Видео
22 октября, 00:45

Артета: «После гола «Атлетико» несколько раскрылся, и «Арсеналу» стало чуть проще находить свободные зоны»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Атлетико» (4:0) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Тяжелый матч получился. После гола соперник несколько раскрылся, и нам стало чуть проще находить свободные зоны. Мы очень довольны достигнутым результатом. Все это укрепляет нашу сплоченность с болельщиками, ведь вера в успех очень важна в спорте. А теперь давайте сосредотачиваться на том, что предстоит «Арсеналу» в воскресенье.

Я доволен Дьекерешем — он в полной мере заслужил награду лучшего игрока матча. Его вклад в командную работоспособность попросту выдающийся. Нам ценно многое из того, что он дает команде. Сегодня на его лице — самая широкая улыбка», — цитирует официальный сайт УЕФА Артету.

«Арсенал» с 9 очками и занимает 3-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Атлетико» с 3 очками идет 18-м в таблице.

Нападающий &laquo;Арсенала&raquo; Виктор Дьекереш забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Атлетико&raquo;.«Арсенал» провел идеальный матч, растерзав «Атлетико» в Лиге чемпионов. Так выглядит настоящее доминирование
Источник: Официальный сайт УЕФА
Виктор Дьекереш
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
