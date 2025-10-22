Артета: «После гола «Атлетико» несколько раскрылся, и «Арсеналу» стало чуть проще находить свободные зоны»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Атлетико» (4:0) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Тяжелый матч получился. После гола соперник несколько раскрылся, и нам стало чуть проще находить свободные зоны. Мы очень довольны достигнутым результатом. Все это укрепляет нашу сплоченность с болельщиками, ведь вера в успех очень важна в спорте. А теперь давайте сосредотачиваться на том, что предстоит «Арсеналу» в воскресенье.

Я доволен Дьекерешем — он в полной мере заслужил награду лучшего игрока матча. Его вклад в командную работоспособность попросту выдающийся. Нам ценно многое из того, что он дает команде. Сегодня на его лице — самая широкая улыбка», — цитирует официальный сайт УЕФА Артету.

«Арсенал» с 9 очками и занимает 3-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Атлетико» с 3 очками идет 18-м в таблице.