Артета — о победе 3:0 над «Славией»: «Тяжелый матч»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Славией» (3:0) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Тяжелый матч. «Славия» очень упорная, очень вертикальная команда, они здорово играют в свою игру. Но мы внимательно действовали в обороне, не позволили сопернику создать ни одного серьезного момента и использовали свои возможности. В целом очень хороший вечер», — цитирует официальный сайт УЕФА Артету.

«Арсенал» набрал 12 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Славия» идет на 28-й строчке — 2 очка.