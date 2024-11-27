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Сегодня, 04:06

Артета: «Горжусь тем, как «Арсенал» играл и доминировал в матче против «Спортинга»

Евгений Козинов
Корреспондент
Микель Артета и Вильям Салиба после победы над «Спортингом».
Фото Reuters
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал крупную победу над «Спортингом» (5:1) в 5-м туре Лиги чемпионов.

«Мы здорово сыграли в последних двух матчах. Мы проиграли «Интеру», но играли хорошо. Сегодня победили, и я горжусь тем, как команда играла и доминировала на поле. Результат последних двух матчей разный, но игра на месте», — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.

«Арсенал» набрал 10 очков и поднялся на 7-е место в таблице, обойдя «Спортинг», который с 10 очками теперь на 8-й строчке.

Эрлин Холанн после ничьей с &laquo;Фейеноордом&raquo;. «Ман Сити» упустил перевес в три гола, «Спортинг» без Аморима разгромлен «Арсеналом», «Барса» — самая результативная в ЛЧ
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Микель Артета

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