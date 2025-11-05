Микель Мерино признан лучшим игроком матча «Славия» — «Арсенал»

Полузащитник «Арсенала» Микель Мерино признан лучшим игроком матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Славии» (3:0).

29-летний испанец в этой встрече оформил дубль, пробежал 11,5 км, а точность его передач составляла 73 процента.

«Мерино очень хорошо действовал между линиями, когда «Арсенал» владел мячом, усердно работал без мяча и демонстрировал эффективность в атаке, включая грамотное позиционирование и точную реализацию», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Арсенал» набрал 12 очков и вышел на первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Славия» опустилась на 30-ю строчку — 2 очка.