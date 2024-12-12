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Ди Грегорио — о сухом матче против «Манчестер Сити»: «Незабываемый вечер! Я долго к этому шел»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Ювентуса» Микеле Ди Грегорио прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Незабываемый вечер! Я долго к этому шел. Я очень рад, что мы можем испытывать эти эмоции. Противостоять команде уровня «Манчестер Сити» очень непросто, но мы дождались подходящего момента для атаки, а затем очень хорошо защищались», — цитирует пресс-служба УЕФА Ди Грегорио.

«Ювентус» набрал 11 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» опустился на 22-ю строчку — 8 очков.

Душан Влахович (третий слева) празднует свой гол в&nbsp;матче Лиги чемпионов &laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo; (2:0). «Барселона» с «Боруссией» дали огня, «Ювентус» прибил «Ман Сити», Худяков трижды пропустил
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Ювентус
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