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Лига чемпионов

28 ноября, 22:45

«Милан» — «Боруссия»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Эфир трансляции матча ЛЧ «Милан» — «Боруссия» на «Матч Фцтбол 1» начнется в 22.45 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Тео Эрнандес.
Тео Эрнандес.
Фото AFP
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«Милан» на своем поле итальянского стадиона «Сан-Сиро» примет дортмундскую «Боруссию» в матче группового турнира Лиги чемпионов 28 ноября, во вторник. Игра в Милане начнется в 23.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию матча «Милан» — «Боруссия» Д можно будет на канале «Матч Футбол 1». Прямой эфир начнется в 22.45 мск. «Матч Премьер» покажет лучшие моменты вечера вторника в Лиге чемпионов в своей онлайн-перекличке.

Ключевые моменты встречи «Милана» и «Боруссии» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Милан» тренера Стефано Пиоли занимает третье место в группе F с пятью баллами. «Шмели» с 7 очками располагаются на первой строчке в квартете.

Лига чемпионов: календарь игр и новости, расписание матчей по группам и турнирные таблицы в актуальном виде, лучшие бомбардиры и статистика на сайте «СЭ».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Милан
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