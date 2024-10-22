«Милан» сыграет с «Брюгге» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 22 октября. Игра состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события встречи «Милан» — «Брюгге» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko по платной подписке. Также на платформе «Okko Спорт» будет доступна перекличка игр в формате мультикаста.

В истории очных противостояний соперники встречались шесть раз. Команда из Италии была сильнее трижды, бельгийский клуб побеждал дважды, еще одна встреча завершилась вничью.

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