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Сегодня, 19:05

«Милан» — «Брюгге»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов онлайн

«Милан» сыграет с «Брюгге» в Лиге чемпионов 22 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Паулу Фонсека, главный тренер «Милана».
Фото AFP
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«Милан» сыграет с «Брюгге» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 22 октября. Игра состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события встречи «Милан» — «Брюгге» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko по платной подписке. Также на платформе «Okko Спорт» будет доступна перекличка игр в формате мультикаста.

В истории очных противостояний соперники встречались шесть раз. Команда из Италии была сильнее трижды, бельгийский клуб побеждал дважды, еще одна встреча завершилась вничью.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
22 окт, 19:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Брюгге

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

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