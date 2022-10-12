«Милан» — «Челси»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Челси» выиграл у «Милана» (2:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра прошла в Италии.

Голами в составе английской команды отметились Жоржиньо и Пьер-Эмерик Обамеянг. Миланская команда с 18-й минуты играла в меньшинстве, так как Фикайо Томори получил красную карточку.