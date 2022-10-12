Сегодня, 01:40
«Челси» выиграл у «Милана» (2:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра прошла в Италии.
Голами в составе английской команды отметились Жоржиньо и Пьер-Эмерик Обамеянг. Миланская команда с 18-й минуты играла в меньшинстве, так как Фикайо Томори получил красную карточку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования