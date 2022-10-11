Сегодня, 20:00
11 октября «Милан» на своем поле примет «Челси» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца», начало — в 22.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Челси». Видеотрансляция игры будет доступна на канале matchtv.ru. Она начнется в 21.45.
«Челси» с 4 очками занимает второе место в группе Е. «Милан» — третий с 4 баллами.
5 октября «Челси» разгромил «Милан» (3:0) на своем поле в Лондоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования