11 октября «Милан» на своем поле примет «Челси» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца», начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Челси». Видеотрансляция игры будет доступна на канале matchtv.ru. Она начнется в 21.45.

«Челси» с 4 очками занимает второе место в группе Е. «Милан» — третий с 4 баллами.

5 октября «Челси» разгромил «Милан» (3:0) на своем поле в Лондоне.