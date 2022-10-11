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Сегодня, 20:00

«Милан» — «Челси»: смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов

Видеотрансляция матча Лиги чемпионов «Милан» — «Челси» начнется в 21.45 мск
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Первый матч ЛЧ между «Челси» и «Миланом» (3:0).
Фото Global Look Press

11 октября «Милан» на своем поле примет «Челси» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца», начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Челси». Видеотрансляция игры будет доступна на канале matchtv.ru. Она начнется в 21.45.

«Челси» с 4 очками занимает второе место в группе Е. «Милан» — третий с 4 баллами.

5 октября «Челси» разгромил «Милан» (3:0) на своем поле в Лондоне.

Лига чемпионов. Группа E
11 окт, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Челси

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Челси
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