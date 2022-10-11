Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 21:08

«Милан» — «Челси»: стартовые составы. Обамеянг и Жиру выйдут с первых минут

«Милан» и «Челси» назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболисты «Челси».
Фото Reuters

Стали известны стартовые составы «Милана» и «Челси» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА 11 октября.

Стартовый состав «Милана»: Тэтэрушану — Калюлю, Габбиа, Томори, Т. Эрнандес — Крунич, Тонали, Беннасе — Диас, Жиру, Рафаэл Леау.

Запасные: Миранте, Юнгдаль, Балло-Туре, Ребич, Дест, Ориги, Жуниор Мессиас, Побега, Коубис.

Стартовый состав «Челси»: Кепа — Чилуэлл, Кулибали, Тьяго Силва, Чалоба, Джеймс — Жоржиньо, Ковачич — Маунт, Обамеянг, Стерлинг.

Запасные: Беттинелли, Менди, Пулишич, Лофтус-Чик, Закария, Броя, Галлахер, Аспиликуэта, Хаверц, Чуквуэмека, Кукурелья.

«Челси» с 4 очками занимает второе место в группе Е. «Милан» — третий с 4 баллами.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Челси».

Лига чемпионов. Группа E
11 окт, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Челси

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 0
1-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 0
Реал 0
1-й тайм

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Челси
1
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Займитесь собственной жизнью». Французский разыгрывающий «Зенита» ответил своим хейтерам
Гашек нашел для чехов еще одного врага помимо России, но его угрозы вызывают лишь смех
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Число погибших в результате теракта на Крымском мосту возросло до четырех
КГБ Белоруссии ожидает переломного момента в спецоперации зимой
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Лига чемпионов: «Милан» — «Челси», «Боруссия» — «Севилья» и другие матчи 11 октября
«Манчестер Сити» в меньшинстве сыграл вничью с «Копенгагеном»
«Маккаби» из Хайфы обыграл «Ювентус» и одержал первую победу в Лиге чемпионов с 2002 года
«Ювентус» уступает «Маккаби» со счетом 0:2 после первого тайма
Судья отменил гол Родри в ворота «Копенгагена» после подсказки ВАР
«Копенгаген» — «Манчестер Сити»: Серхио Гомес удален с поля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Маккаби» Хайфа — «Ювентус»: голы матча

«ПСЖ» — «Бенфика»: стартовые составы команд