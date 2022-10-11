Сегодня, 21:08
Стали известны стартовые составы «Милана» и «Челси» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА 11 октября.
Стартовый состав «Милана»: Тэтэрушану — Калюлю, Габбиа, Томори, Т. Эрнандес — Крунич, Тонали, Беннасе — Диас, Жиру, Рафаэл Леау.
Запасные: Миранте, Юнгдаль, Балло-Туре, Ребич, Дест, Ориги, Жуниор Мессиас, Побега, Коубис.
Стартовый состав «Челси»: Кепа — Чилуэлл, Кулибали, Тьяго Силва, Чалоба, Джеймс — Жоржиньо, Ковачич — Маунт, Обамеянг, Стерлинг.
Запасные: Беттинелли, Менди, Пулишич, Лофтус-Чик, Закария, Броя, Галлахер, Аспиликуэта, Хаверц, Чуквуэмека, Кукурелья.
«Челси» с 4 очками занимает второе место в группе Е. «Милан» — третий с 4 баллами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования