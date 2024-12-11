«Милан» и «Црвена Звезда» сыграют в 6-м туре Лиги чемпионов

«Милан» и «Црвена Звезда» сыграют в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 11 декабря, на стадионе «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро») в Милане (Италия). Начало — в 23.00 по московскому времени.

Матч в Милане покажет онлайн-платформа «Okko Спорт», просмотр контента возможен по платной подписке. Также стриминговый сервис запускает мультикаст — лучшие моменты всех встреч вечера.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Отслеживать ключевые события и результат игры «Милан» — «Црвена Звезда» можно также в нашем матч-центре.

В Лиге чемпионов-2024/25 «Милан» набрал 9 очков, предыдущим соперником красно-черных был «Слован» (3:2). У «Црвены Звезды» — 3 очка, в предыдущем матче сербы обыграли «Штутгарт» (5:1).