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«Милан» — «Црвена Звезда»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

«Милан» и «Црвена Звезда» сыграют в 6-м туре Лиги чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Милан» и «Црвена Звезда» сыграют в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 11 декабря, на стадионе «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро») в Милане (Италия). Начало — в 23.00 по московскому времени.

Матч в Милане покажет онлайн-платформа «Okko Спорт», просмотр контента возможен по платной подписке. Также стриминговый сервис запускает мультикаст — лучшие моменты всех встреч вечера.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Отслеживать ключевые события и результат игры «Милан» — «Црвена Звезда» можно также в нашем матч-центре.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
11 дек, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Црвена Звезда

В Лиге чемпионов-2024/25 «Милан» набрал 9 очков, предыдущим соперником красно-черных был «Слован» (3:2). У «Црвены Звезды» — 3 очка, в предыдущем матче сербы обыграли «Штутгарт» (5:1).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Црвена Звезда
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