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Сегодня, 09:45

«Милан» — «Црвена Звезда»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Милан» и «Црвена Звезда» встретятся в матче Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Милан» и «Црвена Звезда» встретятся в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 11 декабря. Игра будет проходить на стадионе «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро») в Милане и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по подписке. Платформа также запускает перекличку игр в формате мультикаста (лучшие моменты в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые моменты встречи «Милана» и «Црвены Звезды» можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
11 дек, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Црвена Звезда

В пяти турах общего этапа Лиги чемпионов «Милан» набрал девять очков, а «Црвена Звезда» — три.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Црвена Звезда
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