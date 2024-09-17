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«Милан» — «Ливерпуль»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 22.00

Матч Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль» пройдет во вторник
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Милан» и «Ливерпуль» встретятся в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 17 сентября. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна по платной подписке. Платформа также будет показывать перекличку вечерних матчей в формате мультикаста.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Милан» — «Ливерпуль» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
17 сент, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Ливерпуль

Обе команды напрямую вышли в общий этап Лиги чемпионов: «Милан» занял второе место в чемпионате Италии, а «Ливерпуль» стал третьим в Англии.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Милан

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