«Милан» сыграет с «Ливерпулем» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025 во вторник, 17 сентября. Встреча состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями встречи «Милан» — «Ливерпуль» можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию матча покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке. Также на платформе «Okko Спорт» будет доступна перекличка игр в формате мультикаста.

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