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Сегодня, 20:10

«Милан» — «Наполи»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters
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12 апреля «Милан» на своем поле примет «Наполи» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца», начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи. Видеотрансляция матча «Милан» — «Наполи» будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Футбол 1». Эфир стартует в 21.45.

Ответный матч между «Наполи» и «Миланом» пройдет 18 апреля в Неаполе (Италия) на стадионе «Диего Армандо Марадона».

Финал Лиги чемпионов-2023 пройдет 10 июня в Стамбуле (Турция) на «Олимпийском стадионе Ататюрка».

Лига чемпионов. 1/4 финала
12 апр, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
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