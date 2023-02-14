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Сегодня, 21:15

«Милан» — «Тоттенхэм»: прямая трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Прямая трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Милан» — «Тоттенхэм» начнется в 22.45
Иван Торопцев
Корреспондент
Харри Кейн.
Фото Global Look Press
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Во вторник, 14 февраля в Милане на стадионе «Сан Сиро» «Милан» примет «Тоттенхэм» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Тоттенхэм».

Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Она начнется в 22.45 (мск).

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Милан» пройдет 8 марта на арене «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне.

Лига чемпионов. 1/8 финала
14 февр, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Тоттенхэм

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ФК Тоттенхэм Хотспур
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