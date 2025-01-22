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«Милан» — «Жирона»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00 мск

«Милан» и «Жирона» встретятся в 7-м туре Лиги чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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«Милан» и «Жирона» встретятся в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 22 января. Матч примет стадион «Сан-Сиро» в Милане (Италия), начало — в 23.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры «Милан» — «Жирона» можно следить в матч-центре нашего сайта. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
22 янв, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Жирона

Трансляция игры в Милане пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт» (по подписке). Сервис запустит мультикаст — перекличку всех вечерних игр Лиги чемпионов.

В шестом туре общего этапа «Милан» обыграл «Црвену Звезду» (2:1), а «Жирона» уступила «Ливерпулю» (0:1). Красно-черные набрали 12 очков и занимали 12-е место в турнирной таблице, у красно-белых — 3 очка и 31-я строчка.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Жирона
ФК Милан
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