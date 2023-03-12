Милитао рассказал, кого опасается в составе «Ливерпуля» перед ответным матчем Лиги чемпионов

Защитник «Реала» Эдер Милитао поделился ожиданиями от ответной игры с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ночь в Ливерпуле была одной из самых лучших в моей спортивной жизни — победить там со счетом 5:2 и забить гол — это уникальный момент для любого футболиста. Но у «Ливерпуля» суперсостав. Мо Салах набрал форму и он гипермотивирован против нас, Роберто Фирмино снова забивает. Так что до конца второго матча еще ничего не решено», — цитирует Милитао Mirror.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» на «Энфилде» разгромил «Ливерпуль» (5:2). По ходу встречи команда Карло Анчелотти уступала со счетом 0:2.

Матч «Реал» — «Ливерпуль» пройдет 15 марта в Мадриде.