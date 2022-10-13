Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 06:35

Миньоле — о выходе «Брюгге» в плей-офф Лиги чемпионов: «Это мечта!»

Евгений Козинов
Корреспондент
Симон Миньоле (справа).
Фото Global Look Press

Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле прокомментировал ничью с «Атлетико» в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Бельгийская команда гарантировала себе выход в плей-офф.

«Это мечта! Мы боролись до конца и, наконец, сделали это. В предыдущие годы у нас ничего не получалось. Мы чувствовали, что в этом году все будет по-другому, и теперь выход в плей-офф за нами. Но наша история на этом не заканчивается — давайте посмотрим, как далеко мы сможем пройти!» — цитирует пресс-служба УЕФА Миньоле.

После четырех туров Лиги чемпионов «Брюгге» лидирует в группе В, набрав 10 очков. «Атлетико» располагается на 2-й строчке с 4 очками. Бельгийский клуб гарантировал себе выход в плей-офф турнира.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035691--atletico-vs-club-brugge/
Симон Миньоле
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Брюгге
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью
Легенда спорта разводится с бразильской моделью. Впереди раздел имущества на 30 миллионов
Полянский назвал голосование по Украине в ГА ООН «плохим итогом»
Источник сообщил о непричастности водителя грузовика к взрыву на Крымском мосту
В Белом доме оценили риск втягивания США и НАТО в украинский конфликт
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Консейсау — о победе над «Байером»: «Горжусь результатом и игрой»
Конте назвал странным результат матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Айнтрахт»
Хаби Алонсо — о поражении от «Порту»: «Сегодня нам больно, но таков футбол»
Роде назвал причины поражения «Айнтрахта» от «Тоттенхэма»
Ван Бронкхорст — о крупном поражении от «Ливерпуля»: «Мы очень разочарованы результатом»
Сон Хын Мин рассказал, за счет чего он сыгрался с Кейном
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Конте назвал странным результат матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Айнтрахт»

«Байер» — «Порту»: видеообзор матча Лиги чемпионов